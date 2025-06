Diese Mallorca-Airline bekommt zum Geburtstag eine komplett neue Flugzeug-Lackierung

Transavia, die bei vielen Mallorca-Urlaubern – vor allem aus den Niederlanden und Frankreich – beliebte Fluggesellschaft, feiert im Oktober 2025 ihr 60-jähriges Bestehen – und nutzt das Jubiläum für einen umfassenden Marken-Relaunch. Künftig zeigt sich die Airline in frischem Design: neue Farben, überarbeitete Logos, modernisierte digitale Auftritte – und vor allem eine komplett neue Flugzeuglackierung. Ab Ende Oktober wird das neue Erscheinungsbild schrittweise eingeführt. Die erste Maschine mit dem neuen Look wurde bereits im Airbus-Werk in Hamburg lackiert und wartet auf ihren Einsatz.

Besonders auffällig ist das überarbeitete Transavia-Grün, das nun etwas frischer und klarer wirkt. Auch das bekannte Logo – bestehend aus Wort- und Bildmarke – bleibt erhalten, wurde jedoch grafisch gestrafft und wirkt dadurch moderner und markanter. Begleitend dazu wurden Schriftarten, Icons und der gesamte Kommunikationsstil angepasst. Ziel ist es, die Marke zukunftsfähig aufzustellen und den steigenden Anforderungen im digitalen Raum gerecht zu werden. Webseite, Newsletter und digitale Kanäle werden ebenfalls überarbeitet Das gilt nicht nur für das Design: Auch die Webseite, Newsletter und andere digitale Kanäle wurden überarbeitet und orientieren sich nun stärker an aktuellen Nutzergewohnheiten sowie an neuen gesetzlichen Vorgaben. So erfüllt das neue Online-Design unter anderem die Anforderungen des European Accessibility Act, der seit diesem Jahr für mehr Barrierefreiheit im Netz sorgt. Transavia-CEO Marcel de Nooijer betont: "Mit 60 Jahren Geschichte im Rücken investieren wir bewusst in die Zukunft. Eine starke, zeitgemäße Marke ist wichtig, um für unsere Gäste auch weiterhin relevant zu bleiben." Neben dem optischen Relaunch wird auch die Markenstrategie geschärft – mit klarem Fokus auf Kundenbedürfnisse und digitale Weiterentwicklung.