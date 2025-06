Verspätungen und Streichungen bei Mallorca-Flügen möglich: Französische Lotsen kündigen Streik an zwei Tagen an

Die französischen Fluglotsen haben für den 3. und 4. Juli – ein Donnerstag und ein Freitag – einen Streik angekündigt, was den Flugverkehr von und nach Mallorca stark beeinträchtigen dürfte. Der Ausstand, so argumentieren sie laut Medienberichten, richte sich gegen das "toxische Management" der französischen Zivilluftfahrt, von der sie abhängig sind.

Die Gewerkschaft, die zum Streik aufgerufen hat, fordert "einen Führungswechsel, um die Belegschaft zu stärken, technische Modernisierungen umzusetzen und betrieblichen Problemen Priorität einzuräumen".

Frankreichs Schulferien beginnen am 5. Juli

Der Aufruf erklärt: "Die Ursache für die Verspätungen und die schlechte Leistung der französischen Flugsicherung ist der strukturelle Personalmangel, der auf eine schlechte Rekrutierungspolitik und mangelnde Voraussicht trotz jahrelanger Warnungen zurückzuführen ist."

Der Luftraum nördlich von Mallorca wird vom Tower in Marseille kontrolliert. Bei einem Streik sind Verspätungen oder Annullierungen im Flugverkehr mit Mittel- und Nordeuropa bzw. den britischen Inseln unvermeidbar. In Frankreich beginnen die Ferien am 5. Juli, und das Schuljahr endet am 4. Juli.