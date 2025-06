Binden, Plastik, Dosen: In diesem Urlaubsort auf Mallorca wagt sich im Sommer kaum ein Einheimischer ins Meer

Port de Sóller unter blauem Himmel: Am mittleren Strandabschnitt, wo sich Sand und Kies mischen, ist die Wasserqualität nicht immer so, wie es sich Badegäste wünschen | Foto: cg

Es ist Sommer in Port de Sóller: Die Bars und Restaurants an der Strandpromenade sind vor allem in den Abendstunden gut besucht. Bei Tapas, spanischem Wein und Sangría wird der Urlaub in vollen Zügen genossen. Und wie es sich für diese Jahreszeit gehört, zieht es die Menschen tagsüber an den Strand des beliebten Fischerdorfes.