Immer wieder Ärger mit Handgepäck bei Flügen nach Mallorca: Eurowings erfindet total legalen Kofferanzug

Mitarbeiter der auch nach Mallorca fliegenden Airline Eurowings haben keine Mühen gescheut, eine kreative Lösung für die Handgepäckmisere zu finden. Das Social Media-Team bastelte eine Art Blaumann mit mehr als einem Dutzend Taschen, wobei sich eine Art fester Rucksack am Rücken befindet. Das Ziel: In ihn soll die gesamte Habe passen, das sonst in den (kostenpflichtigen) Rollkoffer gehen würde. Damit könne man den "Stress mit dem Handgepäck bei Billigairlines" verhindern, so die Fluggesellschaft.

Ein Tester packte folgendes in den Anzug: ein paar T-Shirts, Unterhosen, Socken und Shorts, aber auch Strandlatschen und -tuch, Badehose, ein Buch, Ladekabel, Kopfhörer, Kosmetikartikel, Zahnbürste und -pasta, Regenschutz, eine Wasserflasche und einen Handventilator. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eurowings (@eurowings) Der junge Mann von Eurowings testete ebenfalls, ober auch in ein Flugzeug kommt – und zwar ausgerechnet bei der besonders strengen, ebenfalls auf die insel fliegenden Airline Ryanair. In Berlin stellte er sich in die Schlange am Gate. Und wurde problemlos durchgelassen. "Im Flug habe ich dadurch die maximale Beinfreiheit", sagte der Eurowings-Tester. Bei Ryanair ist im günstigsten Basic-Tarif kein großes Handgepäck erlaubt. Nur eine kleine Tasche, die unter den Vordersitz passt, darf mit. Deren Maße sind 40 x 20 x 25 Zentimeter.