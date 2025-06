Flughafen-Blockade droht an mehreren Tagen! Großer Hotelstreik auf Mallorca angekündigt

Bereits am vergangenen 1. Mai war es in Palma zu ersten Protestkundgebungen von Beschäftigten im Hotel- und Gaststättenbereich gekommen | Foto: Archiv UH

Die Drohung stand lange im Raum, nun wird es ernst: Am Montag riefen die Gewerkschaften UGT und CCOO offiziell zum Streik im Gastgewerbe auf. Start ist am 10. Juli – mitten im Mallorca-Sommer, wenn täglich Hunderttausende Touristen auf der Insel landen oder abfliegen. Besonders brisant: Die Zufahrten zum Flughafen Son Sant Joan in Palma sollen sowohl an den Ankunfts- als auch an den Abflugterminals blockiert werden. Wer an diesem Tag reist, könnte im Stau stranden oder seinen Flug verpassen.