Limoncello, Gin, Holunderblüten: Diese Mallorca-Fluglinie bietet jetzt in der Kabine einen eigenen Cocktail an

In einem Flieger nach Mallorca | Foto: it

Der Discount-Flieger Vueling bringt pünktlich zum Sommer einen selbst kreierten Cocktail namens „Vueling in the Clouds“ auf den Markt. Das meldete die Airline in einer Pressemitteilung. Der Cocktail kombiniert Cava und Ratafia aus Barcelona, englischen Gin, italienischen Limoncello und französischen Holunderblütenlikör.