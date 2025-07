US-Hotelkonzern Hyatt eröffnet neues Edelhotel an Traumstrand auf Mallorca

Das Sarena de Muro Resort Mallorca der allseits bekannten amerikanischen Hotelkette Hyatt ist ab sofort eröffnet. Es ist das erste Hotel der Marke Destination auf der Insel, wie in einer Pressemitteilung verlautbart wurde. Das Resort liegt an der Playa de Muro und befindet sich am Eingang des Naturparks S’Albufera sowie in unmittelbarer Nähe zum Strand.

Das Resort verfügt über 184 Zimmer und Suiten, die Farben der mediterranen Umgebung sowie lokale Kunst integrieren. Vier Restaurants und Bars verfügen über eigene kulinarische Konzepte mit mediterranen Einflüssen unter der Leitung von Michelin-Sternekoch Andreu Genestra. Mehrere Restaurants und Pool-Club Zur Gastronomie des edlen Hauses zählen das Biniterra mit offener Küche und lokalen Zutaten, das Fine-Dining-Restaurant Ópalo, die Ópalo Lounge Bar mit Tapas und Cocktails sowie der legerere Pool Club. Das Sarena Spa umfasst personalisierte Behandlungen mit Naturprodukten und verfügt über einen Hydrotherapiebereich. Zwei Pools mit Meerblick und ein Fitnesscenter ergänzen das Angebot. „Das Sarena de Muro Resort Mallorca verkörpert den Geist der Marke Destination by Hyatt, indem es das Wesen der Insel und ihre natürliche Schönheit einfängt", so das Fazit von Manuel Melenchon, Managing Director South bei Hyatt.