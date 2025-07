Computerausfall und Lotsenstreik: Probleme im Flugverkehr auch mit Mallorca

Reisende am Flughafen von Mallorca | Foto: Ultima Hora

Der Flugverkehr über Mallorca und dem Rest von Spanien ist am späten Mittwochabend und am Donnerstag aus unterschiedlichen Gründen stark beeinträchtigt worden. Den Anfang machte ein Computer-Ausfall bei den von Nationalpolizisten durchgeführten Passkontrollen in einem Teil des Flughafens Madrid-Barajas.