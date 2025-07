Betrug in den Ferien Deutsches Urlauberehepaar übel hereingelegt: Wohnungs-Vermieterin auf Mallorca gab es gar nicht! Martina und Rüdiger Hack wollten in Cala d'Or die schönsten Tage des Jahres verbringen. Doch sie fielen auf eine Fake-Eigentümerin herein. MM kennt die Einzelheiten