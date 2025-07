Fluglotsenstreik sorgt weiterhin für Chaos an Mallorcas Flughafen

Der erste Urlaubstag auf Mallorca beginnt für viele deutsche Reisende mit einer Hiobsbotschaft: Der Streik der französischen Fluglotsen hatte bereits am Donnerstag (3.7.) zu massiven Störungen auf den Balearen-Flughäfen geführt. Allein am Airport von Palma fielen bis zum Nachmittag rund 70 Flüge aus, darunter viele mit Zielen in Frankreich – aber auch zahlreiche Verbindungen nach Deutschland und in andere Teile Europas. Die Auswirkungen treffen ausgerechnet das erste Juli-Wochenende, an dem Zigtausende Urlauber auf die Insel strömen wollten.

„Es kommt zu allgemeinen Verspätungen, und der Flughafen Palma ist am stärksten betroffen“, berichtete die Zeitung Ultima Hora. Die spanische Flughafenbehörde Aena bestätigte weitere Flugausfälle: zehn auf Ibiza, sechs auf Menorca. Besonders bitter: Die betroffenen Maschinen starten und landen zu einem Zeitpunkt, an dem ursprünglich 4895 Flüge auf den Balearen geplant waren. Hunderttausende Passagiere betroffen Frankreichs Luftraum ist eine Art Nadelöhr des europäischen Luftverkehrs. Ein Streik dort wirkt wie ein Dominoeffekt – mit dramatischen Folgen für Urlaubsregionen wie Mallorca. Nach Angaben der Fluggesellschaften mussten allein an den ersten beiden Streiktagen über 1500 Flüge gestrichen werden, fast 300000 Passagiere sind betroffen. Ryanair erklärte, man habe gezwungenermaßen 400 Flüge annulieren müssen, darunter Verbindungen für über 70.000 Passagiere. „Diese erzwungenen Streichungen fallen erneut mit dem Beginn der europäischen Sommerferien zusammen“, kritisierte die Airline. Ähnliche Nachrichten Heruntergefallene Decke im Mallorca-Airport: Flughafenbetreiber schiebt Schuld einem Subunternehmer in die Schuhe Mehr ähnliche Nachrichten Besonders gravierend sind die Ausfälle an den Pariser Flughäfen, wo 40 Prozent der Flüge am Freitag gestrichen wurden. „Trotz vorbeugender Maßnahmen ist mit erheblichen Störungen und Verspätungen an allen französischen Flughäfen zu rechnen“, warnte die Flugsicherung. Für viele Mallorca-Urlauber bedeutet das: Stundenlanges Warten im Abflugterminal, nächtliche Flugverschiebungen – oder gleich der komplette Ausfall. Kritik an Frankreichs Flugsicherung Branchenvertreter reagieren zunehmend verärgert. Der europäische Airline-Verband A4E sprach von einem Systemversagen: „Die französische Flugsicherung hat sich als einer der Schwachpunkte des europäischen Systems erwiesen.“ In Sachen Verspätungen nehme Frankreich „eine Spitzenposition in Europa“ ein – allerdings im negativen Sinne. Die spanischen Behörden bemühen sich indes, die Auswirkungen auf die Balearen zu minimieren – bislang mit mäßigem Erfolg. Wie sich die Situation über das Wochenende entwickelt, bleibt ungewiss. Klar ist nur: Für viele Urlauber beginnt der Mallorca-Sommer mit Stress, Frust – und der Frage, ob und wann ihr Flieger überhaupt noch abhebt.