Feuer in Wäscherei: Hunderte Gäste nachts aus Ferienanlage auf Mallorca evakuiert

Wegen eines Feuers, das in der Nacht zum Montag in der Wäscherei einer Ferienanlage Vistasol in Magaluf im Südwesten von Mallorca ausgebrochen war, sind Hunderte Gäste in der Nacht zum Montag zwei Stunden evakuiert worden. Das meldeten mehrere Medien. Zwei Personen sind demnach leicht verletzt worden.

Das Feuer wurde kurz nach Mitternacht gemeldet, woraufhin die Feuerwache von Calvià alarmiert wurde, um die Flammen in der Wäscherei der Einrichtung zu löschen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, doch ersten Informationen zufolge konnte das Feuer schnell eingedämmt werden, so dass kein weiterer Schaden entstand. Gäste konnten nach zwei Stunden wieder in ihre Zimmer Trotzdem hat die Hotelleitung einen Teil der Gäste vorsorglich aus dem Hotel geholt, die nach etwa zwei Stunden in ihre Zimmer zurückkehren konnten. Die beiden betroffenen Personen wurden vor Ort mit leichten Verletzungen behandelt. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Teile der Anlage verhindert werden, und es entstand kein größerer Gebäudeschaden. Das Britendorado Magaluf ist derzeit voller Feriengäste, in den mit einer neuen Promenade versehenen Ort finden vor allem jüngere Urlauber. In den vergangenen Jahren hat sich der einst äußerst bedenkliche Standard des Ortes kontinuierlich verbessert.