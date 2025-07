Ryanair entschuldigt sich offiziell bei Passagieren für falschen Feueralarm in Palma

Die Discount-Fluggesellschaft Ryanair hat sich bei den Passagieren entschuldigt, die von der Störung des Starts eines Fluges von Palma de Mallorca nach Manchester am Samstag „aufgrund eines falschen Hinweises durch eine Feuerwarnlampe“ betroffen waren. Insgesamt 18 Personen wurden bei Sprüngen von der Tragflächen verletzt, sechs von ihnen wurden in zwei medizinische Zentren gebracht.

Der Vorfall, bei dem es nach Angaben des Flughafens gar kein Feuer gab, ereignete sich in der Nacht zum Samstag gegen 00.30 Uhr. Wie die Fluggesellschaft am Montag mitteilte, wurden die Passagiere des betroffenen Fluges mit Hilfe der aufblasbaren Rutschen ausgeschifft und zum Terminal zurückgebracht.

Ersatzflug um 7.05 Uhr

Während des Aussteigens, so Ryanair, "erlitten einige wenige Passagiere sehr leichte Verletzungen – verstauchte Knöchel – und die Besatzung forderte sofort medizinische Hilfe an". Um die Unannehmlichkeiten für die Passagiere so gering wie möglich zu halten, wurde für diesen Flug ein Ersatzflugzeug organisiert, das am Samstag um 7.05 Uhr von Palma nach Manchester abflog.

„Wir entschuldigen uns aufrichtig bei den betroffenen Passagieren für die entstandenen Unannehmlichkeiten“, so die in Dublin ansässige und vom Manager Michael o'Leary geleitete Fluggesellschaft abschließend.