"So etwas noch nie gesehen": Betrunkene Deutsche Mallorca-Urlauber liegen in El Arenal auf der Straße

Am hellichten Tag: Mehrere Urlauber schlafen auf dem Bürgersteig in El Arenal ihren Rausch aus | Foto: Mallorca Viral

Mitten auf der Straße, bei Tageslicht, zwischen Bierdosen und Asphalt: So zeigt ein virales Instagram-Video eine Gruppe deutscher Touristen in El Arenal auf Mallorca. Der Clip, veröffentlicht vom Kanal Mallorcaviral, dessen Betreiber gegenüber MM bestätigten, dass die Aufnahmen am vergangenen 18. Juni entstanden, hat binnen kurzer Zeit tausende Aufrufe generiert – und mindestens ebenso viele Kommentare. Die Szene ist erschreckend banal und doch bezeichnend für das Image, das Mallorca jenseits der Postkartenidylle prägt.