Erstaunlich: Diese Mallorca-Airline bietet jetzt im Durchschnitt billigere Flüge als Ryanair an

Die Preise für Flugtickets bei Mallorca-Fliegern sind im schnitt auch dieses Jahr höher als im Vorjahr – nur eine Airline wurde billiger. Laut einer Auswertung des deutschen Luft- und Raumfahrtinstituts (DLR) handelt sich um die ungarische Airline Wizz Air, und zwar von 94 Euro auf 67 Euro für das One-Way-Ticket. Damit ist die osteuropäische Airline sogar günstiger als der jahrelange Platzhirsch Ryanair.

Der einst günstigste Anbieter Ryanair verlangt laut dem DLR mittlerweile im Schnitt 80 Euro statt 66 Euro wie im vorigen Jahr, bei Easyjet stiegen die Preise von 84 auf 86 Euro. Noch stärker fiel die Preissteigerung bei der Lufthansa-Tochter Eurowings aus, die mittlerweile im Schnitt 130 Euro statt 110 Euro verlangt.

Besser lange als kurz im Voraus buchen

Trotzdem lässt sich durch cleveres Buchen sparen: Kurzfristig gebuchte Flüge mit einem Tag Vorlauf kosteten im Durchschnitt 119 Euro bis 169 Euro, während Frühbucherpreise mit drei Monaten Vorlauf zwischen 44 Euro und 90 Euro lagen.

Wizz Air fliegt ab Mallorca unter anderem nach Warschau, Rom Fiumicino, Budapest, Wien und London Luton. Mit derzeit 32 Basen in 15 europäischen und nahöstlichen Ländern und mit über 227 Flugzeugen in ihrer Flotte ist Wizz Air die drittgrößte Billigfluggesellschaft Europas und bedeutendste in Mittel- und Osteuropa. Sie ist die größte Fluggesellschaft in Ungarns Luftfahrtgeschichte.