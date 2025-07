Touristenmassen auf Mallorca: Mega-Schlange für den Bus zur Playa de Palma

Die Mega-Schlange an der Plaça de la Reina in Palma de Mallorca | Foto: @mallorcaviral

Szenen wie diese kennt man sonst allenfalls aus Großstädten zur Rushhour. An der Haltestelle der Buslinie 25 an Palmas Plaça de la Reina drängen sich die Menschen in einer endlosen Schlange. Dicht an dicht stehen sie da, schweißgebadet unter der brennenden Sonne, warten auf den nächsten Bus zur Playa de Palma – und hoffen, überhaupt noch reinzukommen. Veröffentlich wurde das Video der Rekord-Schlange jetzt auf dem Instagramkanal Mallorcaviral.