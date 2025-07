Erschütterung auf Mallorca: Deutsche Urlauber spielen mit Lautsprecher Hitler-Reden ab und zeigen Nazi-Gruß

Ein französisches Touristenpaar hat einen erschütternden Vorfall öffentlich gemacht, der sich am vergangenen Freitag in einem Hotel auf Mallorca ereignet haben soll. Nach ihrer Aussage zeigten mehrere junge deutsche Urlauber vom Balkon ihres Hotelzimmers an der Playa de Palma mehrfach den Hitlergruß und spielten dabei lautstark Reden Adolf Hitlers über Lautsprecher ab – mitten am Tag, gut sichtbar und hörbar für Anwohner und andere Gäste.

Die schockierten Zeugen filmten die Szene und informierten umgehend das Hotelpersonal. Dieses habe zwar schnell reagiert und das Gespräch mit den Deutschen gesucht, doch als Konsequenz sei lediglich eine mündliche Verwarnung ausgesprochen worden. Bei einem erneuten Vorfall, so die Hotelmitarbeiter, drohe der Rauswurf aus der Unterkunft. Zeugen: "Die Reaktion reicht nicht aus" Für das französische Paar ist diese Reaktion nicht ausreichend. Gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora erklärten sie: "Diese Handlungen dürfen weder toleriert noch verharmlost werden." Es handle sich eindeutig um die Verherrlichung des Nationalsozialismus – eine Ideologie, die in vielen europäischen Ländern strafrechtlich verfolgt wird. Auch der Hinweis auf möglichen Alkoholkonsum könne ein solches Verhalten nicht entschuldigen, so das Paar weiter. "Passivität gegenüber solchen Taten fördert die Normalisierung von Symbolen und Gesten, die für beispiellose Verbrechen gegen die Menschlichkeit stehen." Ob den jungen deutschen Touristen strafrechtliche Konsequenzen drohen, ist derzeit unklar. Die Polizei wurde offenbar nicht eingeschaltet. Der Fall wirft jedoch erneut die Frage auf, wie mit extremistischem Verhalten im Urlaubsumfeld umzugehen ist – insbesondere in einem internationalen Ferienort wie der Playa de Palma. Immer wieder Nazi-Skandale am "Ballermann" Auch früher hat die Playa de Palma mehrfach für Schlagzeilen durch extremistische Vorfälle gesorgt: So kam es in den vergangenen Sommern regelmäßig zu Nazi-Skandalen rund um den "Ballermann". Bereits 2024 traten in Bars Gruppen deutscher Rechtsextremer auf, skandierten ausländerfeindliche Parolen und klebten Sticker mit NS-Slogans wie "Deutschland den Deutschen – Ausländer raus" an Wände und Liegen. In früheren Jahren rollten Neonazis in Diskotheken oder am Strand Reichskriegsflaggen aus, trugen Nazisymbole und tätowierte Hakenkreuze zur Schau – ein Vorfall, der zur Identifikation von 15 mutmaßlichen Mitgliedern der Gruppierung "Hammerskins" führte. Zudem werden an der Playa bis heute Fußballtrikots mit den rassistischen Schriftzügen "Führer 44" oder "Führer 88" angeboten – auch 2025 noch – trotz erheblicher Kritik.