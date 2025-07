Neue Bonbons, Filme gucken! So haben die Mallorca-Flieger Eurowings und Tuifly die Kabinen ihrer Jets aufgepeppt

Wer mit den Airlines Tuifly und Eurowings in die Sommerferien nach Mallorca fliegt, kann sich auf interessante Neuheiten freuen. Eurowings revolutionierte das Flugerlebnis nach eigenen Angaben folgendermaßen: Ein neuer Duft wird in den Jets versprüht, nämlich "Burgundy Breeze" – eine Komposition aus Meersalz, rosa Pfeffer, floralen Noten wie Seerose und Holz.

Zwei weitere Gimmicks kommen beim Marktführer unter den deutschen Insel-Carriern hinzu, nämlich Frucht- und Minzbonbons in Eurowings-Farben, die einem beim Aussteigen überreicht werden. Hinzu kommen eigens neu komponierte Musikstücke, die Reisende bereits beim Betreten des Flugzeugs an Urlaub denken lassen. All dies sieht Eurowings im Rahmen ihres Selbstverständnisses als sogenannte "Value-Airline".

Neues Entertainment-Angebot bei Tuifly

Die Mallorca-Airline Tuifly steht dem, was Eurowings macht, in nichts nach: Fluggäste dürfen sich nicht nur bei Intercontinental-Verbindungen, sondern auch bei Europa-Flügen auf ein Entertainment-Angebot an Bord freuen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mit der neuen sogenannten Inflight-Plattform können Gäste Filme schauen oder chatten, und zwar über das eigene Smartphone oder Tablet.

Die Plattform ist mittlerweile auf 59 Flugzeugen der Boeing-Flotte verfügbar, darunter dreizehn Maschinen der deutschen TUIfly. Weitere Flieger folgen den Angaben zufolge noch in diesem Jahr. In dem neuen Entertainmentbereich stehen den Gästen über 100 Filme in acht Sprachen, 20 Serienformate, 16 Podcasts sowie 6 Spiele zur Verfügung.