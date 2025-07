Urlauber aufgepasst! An diesem Tag könnte der gesamte Flughafen von Mallorca lahmgelegt werden

Sollte das Bodenpersonal am Flughafen in den Streik gehen, drohen Flugverspätungen und Ausfälle | Foto: Archiv UH

Mallorca droht mitten in der Hochsaison zum Schauplatz eines handfesten Konflikts zu werden. Beschäftigte des Flughafens Son Sant Joan in Palma wollen am 25. Juli von 8 bis 12 Uhr auf dem Airport-Gelände demonstrieren – aus Protest gegen miese Arbeitsbedingungen, ständige Überstunden und „unmenschliche Schichten“. Sollte der Flughafenbetreiber Aena nicht einlenken, droht die Gewerkschaft UGT Baleares sogar mit Arbeitsniederlegungen. Für Urlauber aus Deutschland könnte das der Supergau werden: Der Airport ist das Nadelöhr, über das fast jeder Fluggast die Insel erreicht.