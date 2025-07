"Deutsche Urlauber lassen uns im Stich": Mallorca klagt über die negativen Folgen der Touristenfeindlichkeit

Die Tourismus-Branche auf Mallorca klagt über die negativen Folgen der in diesem Sommer aufgekommenen Touristenfeindlichkeit. Mehrere Vertreter berichten von Geschäftseinbußen und machen die jüngsten Demonstrationen, kritischen Botschaften und vandalistischen Handlungen für den Rückgang verantwortlich. "Der Tourismus ist die wichtigste Quelle für das Wirtschaftswachstum und den Wohlstand dieser Inseln und er verdient den Respekt und die Rücksichtnahme aller", betont die Präsidentin des Arbeitgeberverbands CAEB, Carmen Planas.

Der Präsident des Transportunternehmerverbands, Rafel Roig, gibt an, dass die Buchungen für Reisebusse auf Mallorca für die Monate Juli und August um 20 Prozent gesunken sind. Roig weist darauf hin, dass "der deutsche Tourismus uns im Stich lässt". Seiner Meinung nach sind die Botschaften gegen den Tourismus und die Überfüllung nicht positiv und beginnen, sich auf die Insel auszuwirken. "An einen Ort, an dem man nicht willkommen ist, fährt man nicht", argumentiert er.

"Die Botschaften gegen den Tourismus schrecken die Besucher ab", versichert der Präsident von Mallorca CAEB im Gastronomie-Sektor, Juanmi Ferrer. "In diesem Jahr werden Hunderte von Restaurants auf Mallorca schließen", prognostiziert er. In diesem Zusammenhang hebt er hervor, dass in einigen Gegenden der Rückgang der Gäste um 40 Prozent beträgt und betont, dass diejenigen Gäste, die bleiben, weniger konsumieren.

Neben Deutschen werden auch Engländer untreu

Der Präsident der offiziellen Vereinigung der Fremdenführer der Balearen, Pedro Oliver, teilt mit, dass "die gegen den Tourismus gerichteten Botschaften, die von Mallorca ausgehen, Wirkung zeigen" und betont, dass "der Verkauf von Ausflügen in diesem Sommer um 20 Prozent zurückgegangen ist". Am stärksten betroffen sind Valldemossa, Palma und Port de Sóller. Was die Nationalität betrifft, so sind die größten Rückgänge bei der Buchung von Ausflügen bei Deutschen, Engländern, Spaniern und Italienern zu verzeichnen.

Biel Rosales, Präsident der Fremdenführer des Verbandes der kleinen und mittelständischen Unternehmen (PIMEM), erklärt, dass zu dieser Jahreszeit normalerweise etwa 30 geführte Ausflüge pro Kreuzfahrt durchgeführt wurden, während diese Zahl in diesem Sommer auf 12 bis 14 gesunken ist. Nach Rosales' Meinung schadet die Botschaft, dass die Insel überfüllt ist, dem Image des Reiseziels sehr, was dazu führt, dass Reisende sich für andere Orte entscheiden. Außerdem fügt er hinzu, dass auch die hohen Preise auf der Insel und die Staus eine Rolle spielen.

In Calvià weniger Taxigäste

Der Präsident der Taxifahrer von PIMEM, Biel Moragues, weist darauf hin, dass auch sie weniger Kunden haben. "Bis zum Vormittag ist in Palma nicht viel los, ebenso wenig wie abends, außer an den Wochenenden", fasst er zusammen und betont, dass auch in Calvià ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen ist. Außerdem merkt er an, dass "unter den britischen Touristen aufgrund der antituristischen Kampagnen eine größere Unzufriedenheit herrscht und viele ihr Reiseziel geändert haben".

Das Gleiche gilt für das Nachtleben. Der Präsident des Diskotheken-Verbandes Abone, Miguel Pérez-Marsá, gibt an, dass die Einnahmen um 15 Prozent zurückgegangen sind; der Norden der Insel und Magaluf sind die am stärksten betroffenen Gebiete. Seiner Meinung nach "werden die Touristen, die für uns interessant sind, vertrieben; sie fühlen sich nicht willkommen und gehen zu anderen Reisezielen wie Kroatien".

Der Hotelverband von Mallorca (FEHM) hat einen Rückgang der Touristenzahlen in bestimmten Gebieten der Insel festgestellt, insbesondere in Gemeinden wie Capdepera und Sóller. Es sei daran erinnert, dass die Hoteliers eine Kampagne zur Unterstützung des Tourismus gestartet haben. Mit dem Slogan "Tourists go home happy" will der Verband wieder freundlichere Töne anschlagen.