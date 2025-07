Auf den letzten Drücker fertiggestellt: Hotel Don Juan in Cala Millor wiedereröffnet

An einem der beliebtesten Urlaubsorte an der Ostküste Mallorcas ist ein Hotel nach umfassender Renovierung wiedereröffnet worden. Das Hipotels Don Juan in Cala Millor hat in diesen Tagen wieder den Betrieb aufgenommen. Es liegt direkt an der Hafenpromenade und hat eine neunmonatige Bauphase hinter sich. Auf den letzten Drücker wurde noch unter Hochdruck an dem Projekt gearbeitet.

Das Hipotels Don Juan in Cala Millor präsentiert sich nun in komplett neuem Gewand, teilen die Hipotels Hotels & Resorts auf Anfrage des Mallorca Magazins mit: "Von der Rezeption und den Zimmern über den Spa-Bereich, die Lobby, das Fitnessstudio bis hin zur Fassade des Gebäudes sind alle Bereiche umfassend renoviert worden." Die wichtigste Änderung sei aber die verbesserte Kategorie, die von drei auf vier Sterne angehoben worden ist. Von dem neuen Hipotels Don Juan in Cala Millor werden nicht nur Gäste, sondern auch externe Besucher profitieren, so die Hotelleitung, und verweist auf den Calma Beach Club: "Elegant und entspannt, um raffinierte Cocktails und ein kulinarisches Angebot mit Charakter zu genießen – konzipiert, um den Sonnenuntergang direkt am Strand von Cala Millor zu erleben." Das renovierte Hipotels Don Juan beherbergt neuerdings auch sogenannte "Select"-Zimmer mit gehobener Ausstattung. Foto: Hipotels Hotels & Resorts Die Unterkunft beherbergt 132 Zimmer und präsentiert sich nach der Umbauphase in komplett neuem Look: "Das neue Design, entworfen vom Studio Miodesign, setzt auf eine moderne mediterrane Ästhetik mit offenen Räumen, natürlichen Materialien und Licht als zentrales Element", teilt die Hotelleitung mit. Unter Urlaubern, Anwohnern und deutschen Residenten in Cala Millor ist das Bauprojekt mit Spannung verfolgt worden. Unter anderem wurden in Facebookgruppen tägliche Updates samt Fotos und Videos von der Baustelle geteilt. Bis zum letzten Moment waren hunderte Arbeiter vor Ort, um die Renovierung fertigzustellen.