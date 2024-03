Palma ist am Samstag (9.3.) als graue Stadt am grauen Meer erwacht. Die Husumer Wetterlage über der Hauptstadt und großen Teilen der Insel mit stark bewölkten soll bis Sonntag bestehen bleiben. Regen und teils sturmartige Windböen haben Mallorca am Wochenende im Griff. Immerhin: Trotz des Schmuddelwetters bleiben die Temperaturen auf mildem Niveau

Überblick über die Temperatur Insgesamt dürfen wir einen eher gemäßigten Tag erwarten. Die zu erwartenden Höchsttemperaturen liegen bei 13.94ºC am Morgen und sinken im Laufe des Tages leicht auf 13.32ºC. Abends steigen sie wieder leicht auf 13.79ºC bevor sie in der Nacht auf 12.09ºC fallen. Die zu erwartende Tiefsttemperatur für den Tag beträgt 11.52ºC. Gefühlte Temperaturen Trotz der milden Temperaturen, dürften sich die Gefühltemperaturen etwas niedriger einpendeln. Wir erwarten eine gefühlte Temperatur von 13.5ºC am Morgen, 13.06ºC am Tage, 13.55ºC am Abend und 11.26ºC in der Nacht. Wetterbedingungen Die Luftdruck beträgt 1002 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird etwa bei 90% liegen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 13.12 m/s aus Richtung 196º und Böen können bis zu 21.51 m/s erreichen. Die Wolkenbedeckung beträgt 100%. Mit diesen Bedingungen bleibt die Regenwahrscheinlichkeit auf einem hohen Niveau mit 100%.