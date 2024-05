Wenn Sie sich für die Wettervorhersage in Palma vom 02. Mai 2024 interessieren, dann haben wir alle Informationen für Sie. Trotz eines hohen Niederschlagsanteils von 80% erwarten uns milde Temperaturen, mit einem Mindestwert von 11,62°C und einem Höchstwert von 17,57°C.

Morgens erwartet uns eine Temperatur von 11,75°C, tagsüber steigt sie auf 16,84°C an und bleibt auch am Nachmittag mit 16,56°C ähnlich. Am Abend kühlt es dann auf 13,56°C ab. Die gefühlten Temperaturen liegen dabei morgens bei 10,81°C, tagsüber bei 15,68°C, am Nachmittag bei 15,37°C und am Abend bei 12,77°C.

Wenig Wolken, aber hohe Windgeschwindigkeiten

Trotz der Wärme dürfen wir nicht vergessen, dass starke Winde erwartet werden. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8,16 m/s aus Richtung 299° und wird in Böen sogar bis zu 10,85 m/s erreichen. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 42%, bei einem atmosphärischen Druck von 1016 hPa. Bei all dem bleiben die Wolken fern, denn die Bewölkung beträgt 0%.

Also, bereiten Sie sich auf einen regnerischen, aber warmen Tag in Palma vor.