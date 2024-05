Der Tag in Palma beginnt mit einer Temperatur von 16,67°C am Morgen. Im Tagesverlauf steigt das Thermometer auf etwa 21,9°C an. Am Nachmittag können wir mit Temperaturen von 20,46°C rechnen und in der Nacht kühlt es sich auf 18,01°C ab. Die Mindesttemperatur für den Tag liegt bei 16,43°C und die Höchsttemperatur erreicht 22,64°C.

Das Gefühl auf der Haut

Die gefühlte Temperatur, die oft von der tatsächlichen abweicht, beträgt morgens 16,79°C, tagsüber 21,92°C, nachmittags 20,39°C und nachts 18,01°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die athmosphärische Druck beträgt 1006 hPa. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 68%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,48 m/s aus Richtung 235°, mit Böen von bis zu 5,88 m/s.

Wolkendecke und Regenwahrscheinlichkeit

Es erwartet uns eine leichte Bewölkung, mit einem Anteil von 21%. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt insgesamt 20%.

Der Tagestipp des Meteorologen

Genießen Sie diesen frühlingshaften Tag, aber vergessen Sie nicht, eine leichte Jacke einzupacken, falls eine dieser gelegentlichen Wolken eine kleine Überraschung mit sich bringt.