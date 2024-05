Werte Leserinnen und Leser, für den kommenden 15. Mai 2024 liegen die Aussichten vor. Das Wetter in Palma wird zu dieser Zeit, wie gewohnt, angenehm.

Morgentemperatur und Gefühl

Der Morgen in Palma startet mit Temperaturen rund um die 15,53ºC, wobei das gefühlte Wetter eher bei 15.44ºC liegt.

Temperaturen und Gefühl während des Tages

Während des Tages werden wir einen maximalen Temperaturanstieg auf 22,34ºC erreichen. Die gefühlte Temperatur wird jedoch eher bei 22,04ºC liegen.

Nachmittag und Abendwetter

Am Nachmittag kühlt es auf 20,35ºC ab. In die Nacht hinein erwarten wir Temperaturen von ungefähr 15,91ºC. Die gefühlten Temperaturen liegen bei 19,96ºC am Nachmittag und 15,57ºC während der Nacht.

Andere wichtige Faktoren

Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von etwa 5,32 m/s aus der 258º Richtung wehen, mit Böen von bis zu 8,32 m/s. Es wird erwartet, dass die Luftfeuchtigkeit bei 54% liegt. Die Nubosität liegt bei 52% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 30%. Die atmosphärischer Druck wird den ganzen Tag über bei rund 1006 hPa liegen.