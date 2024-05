Das Wetter in Alcúdia zeigt sich am 15. Mai 2024 von seiner besten Seite - mit angenehmen Temperaturen, die perfekt für einen Spaziergang entlang der wunderschönen Küste Mallorcas sind.

Ein Blick auf die Temperaturen

Wir erwarten an diesem Tag ein angenehmes Klima, von einer Mindesttemperatur von 16.01°C bis zu einer Höchsttemperatur von 22.82°C. Am Morgen spüren Sie eine erfrischende Brise bei 16.35°C, während die Temperaturen tagsüber auf 21.9°C steigen. Am Nachmittag werden es 18.6°C und in der Nacht kühlt es sich dann auf 16.01°C ab.

Fühlt sich an wie...

Die gefühlte Temperatur variiert ein wenig, da andere Faktoren wie Wind und Feuchtigkeit diese beeinflussen. Am Morgen fühlt es sich wie 16.34°C an, tagsüber steigt dieses Gefühl auf 21.71°C. Am Nachmittag wird es sich wie 18.4°C anfühlen und in der Nacht sinkt das Gefühl auf 15.83°C.

Ein Auge auf Wind und Himmel

Mit einer Windgeschwindigkeit von 6.66 m/s in Richtung 17° können Sie eine leichte Brise erwarten, die mit Böen von bis zu 6.39 m/s etwas anziehen kann. Die Wolkenbedeckung liegt bei 47%, woraus sich eine Regenwahrscheinlichkeit von 83% ergibt. Auch die Luftfeuchtigkeit von 60% und der Luftdruck von 1005 hPa tragen zu den klimatischen Bedingungen bei.

Es kann also gesagt werden, dass es trotz des Regens ein ziemlich schöner Tag zum Genießen der idyllischen Landschaft Alcúdias sein wird. Denken Sie daran, Ihre Regenjacke mitzunehmen!