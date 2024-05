Die Wetterprognose für Cala Rajada am 15. Mai 2024 verspricht angenehme Temperaturen für einen herrlichen Tag auf unserer wunderschönen Insel. Die vorhergesagte Mindesttemperatur liegt bei 16.41ºC, während die maximale Temperatur auf 21.16ºC steigen soll.

Der Tag beginnt mit einer Morgentemperatur von rund 16.71ºC und erhöht sich im Verlauf des Tages auf etwa 18.63ºC. Am Nachmittag können wir mit Temperaturen um 18.95ºC rechnen, die in der Nacht auf 16.41ºC zurückgehen. Die gefühlte Temperatur beträgt 16.68ºC am Morgen, steigt auf 18.64ºC im Tagesverlauf, geht auf 18.73ºC am Nachmittag zurück und fällt auf 16.27ºC in der Nacht.

Vorhersage der Bedingungen

Die atmosphärische Druck wird voraussichtlich bei 1006 hPa liegen, und die Luftfeuchtigkeit wird etwa 80% erreichen. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6.97 m/s wehen, mit Böen von bis zu 9.32 m/s, und wird aus Richtung 156° kommen.

Es wird erwartet, dass die Bewölkung bei etwa 91% liegt, mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 81%. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie für diesen Tag Outdoor-Aktivitäten planen.