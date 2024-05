Die Wettervorhersage für Santanyí am 15. Mai 2024 liegt zwischen einer Mindesttemperatur von 15,97°C und einer Höchsttemperatur von 21,87°C. Am Morgen können Sie mit einer Temperatur von 15,97°C, während des Tages mit 20,69°C, am Nachmittag mit 20,5°C und in der Nacht bei 16,15°C rechnen.

Die "fühlt sich an"-Temperatur variiert während des Tages: 16°C in der Früh, 20,67°C während des Tages, 20,04°C am Nachmittag und 16,04°C in der Nacht. Dabei beträgt die Luftfeuchtigkeit 71% mit einem atmosphärischen Druck von 1006 hPa.

Wind- und Bewölkungsbedingungen in Santanyí

Der Wind wird aus der Richtung 247° mit einer Geschwindigkeit von 7,5 m/s wehen, mit Böen, die bis zu 9,49 m/s erreichen können. Das macht den Tag ideal für Aktivitäten wie Segeln oder Windsurfen. Ein gewisser Grad an Vorsicht ist jedoch geboten, da die Bewölkung bis zu 92% erreichen wird.

Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 28%, was bedeutet, dass es klug wäre, einen Regenschirm mitzunehmen, wenn man plant, das Haus zu verlassen. Trotz der möglichen Schauer bietet Santanyí immer noch die Möglichkeit, die atemberaubende Landschaft und die pulsierenden lokalen Kulturaktivitäten zu genießen.

Verfolgen Sie das Wetter in Santanyí, um Ihren Tag bestmöglich zu planen

Es ist immer besser, vorbereitet zu sein! Teilen Sie uns Ihr Feedback zu unserer Wettervorhersage für Santanyí mit und lassen Sie uns wissen, wie wir Ihnen helfen können, Ihren Tag besser zu planen!