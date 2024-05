Wie wir es in Alcúdia lieben, wird der 16. Mai ein angenehm warmer Tag sein. Die Temperatur wird zwischen **15,85ºC und 22,4ºC** schwanken und uns den perfekten Tag für Outdoor-Aktivitäten bescheren. Bereiten Sie sich auf einen Start in den Tag bei etwa **15,98ºC am Morgen** vor. Wenn der Tag fortschreitet, werden wir eine Höchsttemperatur von **21,99ºC** erleben, die bis zum Abend auf **21,69ºC** sinkt und schließlich für eine kühle **Abendtemperatur von 17,08ºC** sorgt.

**Im Einklang mit dem Wetter: Gefühlte Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit**

Die gefühlte Temperatur, eine wichtige Metrik, um den Komfortfaktor des Wetters zu bewerten, reicht von etwa **15,49ºC am Morgen** bis **21,52ºC tagsüber** und **20,96ºC am Nachmittag**. Die Nacht bringt dann eine gefühlte Temperatur von **16,38ºC**. Mit einer moderaten Luftfeuchtigkeit von **49%** und einem atmosphärischen Druck von **1007 hPa** hat das Wetter alles, um uns in Schach zu halten.

**Wind und Niederschlag: Ein Tag zum Genießen im Freien**

Mit einem erwarteten Wind von **5,38 m/s und Böen bis zu 7,54 m/s** sollten wir uns auf einen angenehm kühlen Tag mit einer frischen Brise vorbereiten. Der Wind wird dabei in Richtung **317º** wehen. Ein weiterer Grund, den Tag im Freien zu genießen, ist die sehr geringe Regenwahrscheinlichkeit von nur **4%** und eine geringe Bewölkung von **8%**.

Genießen Sie Ihr Mallorca-Wetter, es sieht nach einem wunderbaren Tag in Alcúdia aus!