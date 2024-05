Die idyllische Stadt Santanyí auf der spanischen Insel Mallorca kann sich auf einen angenehm milden Tag freuen, so die neuesten Wetterdaten. Die Temperaturen liegen zwischen einer Mindesttemperatur von 16.17°C und einer Höchsttemperatur von 22.36°C, was für einen Maitag bemerkenswert mild ist.

An diesem Tag steigt die Temperatur mit dem Sonnenaufgang auf 16.33°C an und erreicht gegen Mittag ihren Höhepunkt von 22.21°C. Auch der Nachmittag bleibt mit 20.85°C angenehm warm, bevor die Temperatur in der Nacht auf 16.97°C abkühlt.

Leichte Brise und niedrige Regenwahrscheinlichkeit - ideale Bedingungen für einen Freizeitausflug

Die gefühlten Temperaturen bleiben während des gesamten Tages ähnlich, mit 16.24°C am Morgen, 21.74°C tagsüber, 20.11°C am Nachmittag und 16.73°C in der Nacht.

Das ideale Wetter für Outdoor-Aktivitäten wird durch den leichten Wind mit einer Geschwindigkeit von 8.37 m/s und Böen von bis zu 9.26 m/s ergänzt. Die Windrichtung wird mit 256° angegeben. Die Luftdruckbedingungen sind mit 1008 hPa stabil und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 48%.

Die Wolkenbedeckung beträgt nur 8%, was auf einen größtenteils sonnigen Tag hindeutet. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei nur 9%, so dass Unwetter unwahrscheinlich sind.

Alles in allem scheint der 16. Mai 2024 ein idealer Tag zu sein, um das Freiluftleben in Santanyí zu genießen. Machen Sie also Ihre Pläne und freuen Sie sich auf diesen wunderbaren Tag auf unserer schönen Insel Mallorca.