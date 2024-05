Es wird erwartet, dass Santa Ponsa, einer der charmantesten Orte auf Mallorca, am 16. Mai 2024 ein mildes und angenehmes Wetter genießen wird. Der Tag wird mit einer morgendlichen Temperatur von 16,53ºC beginnen und sich langsam bis zu einem gemütlichen 20,65ºC am Tag erwärmen.

Perfekt für Outdoor-Aktivitäten im Mai

Im Laufe des Tages bleibt das Wetter überaus angenehm mit einem Hoch von 20,78ºC und einem Tiefstwert von 16,4ºC. Die Nachmittagstemperatur wird auf 20,27ºC bleiben und sich dann allmählich auf 17,89ºC in der Nacht abkühlen. Die empfundene Temperatur wird am Morgen bei 16,22ºC, am Tag bei 20,29ºC, am Nachmittag bei 19,53ºC und in der Nacht bei 17,67ºC liegen.

Eine leichte Brise und klarer Himmel

Die vorausgesagte Luftfeuchtigkeit für den Tag liegt bei 58%, mit einer atmosphärischen Druckvorhersage von 1009 hPa. Klarer Himmel und milder Wind werden diesen wundervollen Tag begleiten. Der prognostizierte Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6,16 m/s aus Richtung 279º, und es wird erwartet, dass der Wind in Böen bis zu 7,84 m/s erreicht. Die Nubosität für den Tag wird bei niedrigen 2% liegen, was bedeutet, dass der Himmel hauptsächlich klar sein wird.

Obwohl die Regenwahrscheinlichkeit bei 11% liegt, wird es voraussichtlich einen größtenteils trockenen Tag geben, perfekt für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten und um die Schönheit von Santa Ponsa zu genießen.