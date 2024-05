Am 17. Mai 2024 erwartet uns in Sóller, auf unserer geliebten Baleareninsel Mallorca, ein Tag voller sonniger Momente. Mit Temperaturen zwischen 14,11 und 24,1 Grad Celsius zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite.

Morgens, Mittags, Abends und Nachts

Mit jahreszeitlich angenehmen 14,2 Grad Celsius startet der Morgen. Dieses Temperaturniveau steigt im Verlauf des Tages stetig an und erreicht um die Mittagszeit mit 23,58 Grad Celsius seinen Höhepunkt. Am Nachmittag kühlt es sich dann leicht auf 21,07 Grad Celsius ab. Und auch die Nacht bleibt mit 15,61 Grad Celsius sehr mild.

Was die gefühlten Temperaturen betrifft, so liegen diese ganz nah beieinander: Am Morgen sind es 14,03 Grad Celsius, steigend auf 23,06 Grad Celsius am Mittag. Am Nachmittag werden 20,46 Grad Celsius erwartet und in der Nacht wird es mit 15,24 Grad Celsius kaum kühler.

Atmosphärischer Druck und Luftfeuchtigkeit

Mit einem atmosphärischen Druck von 1010 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 41 Prozent können wir uns auf angenehme Bedingungen freuen.

Wind und keine Wolke am Himmel

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3,42 m/s aus der Richtung 214 Grad und kann in Böen sogar 3,97 m/s erreichen. Da die Wolkendecke mit 0 Prozent vollständig aufklart, steht einem strahlend blauen Himmel nichts mehr im Weg. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt auch nur ganze 0 Prozent.

Fazit des Tages: Ein perfekter Tag zum Spazierengehen oder mit einem guten Buch in der Sonne zu liegen. Genießen Sie das paradiesische Wetter im schönen Sóller auf Mallorca.