Das Wetter in Alcúdia am 17. Mai 2024: Sonnig und warm

Der Frühlingstag in Alcúdia verspricht klaren Himmel und angenehme Temperaturen für die Bewohner und Touristen. Keine Wolke wird an diesem Tag zu sehen sein und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%.

Temperaturdetails

Die Minimaltemperatur wird 15,75ºC und die Maximaltemperatur wird 24,15ºC erreichen. Im Tagesverlauf wird die Temperatur wie folgt variieren: am Morgen erwarten uns 16,05ºC, am Tag 23,95ºC, am Nachmittag 22,25ºC und in der Nacht 17,29ºC.

Das Gefühl der Temperatur

Die Temperaturen mögen angenehm erscheinen, aber wie wird sich das Wetter wirklich anfühlen? Die Gefühlte Temperatur, die auch den Wind und die Luftfeuchtigkeit berücksichtigt, wird am Morgen bei 15,77ºC liegen, während des Tages bei 23,52ºC, am Nachmittag bei 21,84ºC und in der Nacht schließlich bei 16,95ºC.

Die Luftdruck und Luftfeuchtigkeit

Die Luftfeuchtigkeit wird bei 43% liegen - perfekt für einen Spaziergang am Strand oder durch die charmanten Gassen von Alcúdia. Der Luftdruck wird 1010 hPa betragen.

Wind und Böen

Ein angenehmer Wind von 5,6 m/s wird aus der Richtung 216º wehen und Böen von bis zu 9,32 m/s mit sich bringen.

Sonnenschein pur!

Es ist ein idealer Tag, um draußen zu sein - die Nebelrate beträgt 0%. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um unser schönes Alcúdia zu erkunden und seine atemberaubenden Aussichten und Strände zu genießen.