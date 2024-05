Bei dieser umfassenden Wetterübersicht für Port d'Andratx können Sie sich nicht nur auf unseren Erfahrungen, sondern auch auf exakte Wetterprognosen verlassen. Hier erfahren Sie alles, was Sie über das Wetter am 17. Mai in diesem wunderschönen Hafen im Südwesten von Mallorca wissen müssen.

Temperatur- und Gefühlswerte Der erwartete Temperaturbereich für diesen Tag liegt zwischen 18,17°C am Morgen und 19,77°C am Mittag. Dies ist die perfekte Temperatur, um einen schönen Tag im Freien zu genießen. Die gefühlte Temperatur wird am Morgen bei etwa 18,05ºC liegen und im Tagesverlauf auf etwa 19,42ºC ansteigen. Am Nachmittag erreicht sie mit 19,47ºC ihren Höhepunkt und fällt dann am Abend auf etwa 18,49ºC ab. Atmosphärischer Druck und Feuchtigkeit Die atmosphärische Druck wird bei rund 1011 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei etwa 70%. Diese Werte sind ideal für Outdoor-Aktivitäten und sorgen für ein insgesamt angenehmes Klima. Windverhältnisse und Niederschlagswahrscheinlichkeit Am 17. Mai erwartet uns ein mäßiger Wind aus Süden mit einer Geschwindigkeit von 5,51 m/s und Böen von bis zu 7,95 m/s. Mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0% und einer Wolkenbedeckung von 0%, steht einem sonnigen Tag nichts im Weg. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag in Port d'Andratx und hoffen, Sie bald wieder hier auf unserer Seite begrüßen zu dürfen.