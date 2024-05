Am Dienstag, den 21. Mai 2024, erwartet die Bewohner und Gäste von Alcúdia, der bezaubernden Gemeinde im Nordosten Mallorcas, ein Tag voller strahlender Sonne und frischer Meerluft. Die Vorhersage für den Tag zeigt ein gemäßigtes Wetterbild und obwohl eine geringe Chance für einen Schauer besteht, bleibt der Himmel größtenteils klar.

Die Temperaturen des Tages: Angenehme Frühjahrswärme

Die Temperaturen am Dienstag werden über den Tag hinweg angenehm sein. Die Tageshöchsttemperatur beträgt 22,69°C, fällt am Nachmittag auf 21,27°C und sinkt auf 18,82°C in der kühleren Nacht. Am Morgen erwartet uns eine Mindesttemperatur von 16,93°C. Die gefühlte Temperatur liegt am Morgen bei 16,56°C, steigt am Tag auf 21,58°C und fällt am Nachmittag auf 20,84°C, bevor sie am Abend auf 18,22°C sinkt.

Wind und Wetterbedingungen: Eine frische Brise vom Meer

Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5,83 m/s wehen und ist auf den Nord-Nordwesten (359°) ausgerichtet, mit Böen, die auf 5,99 m/s ansteigen können. Die atmosphärische Druckmessung für den Tag liegt bei 1013 hPa, und die relativen Luftfeuchtigkeitswerte betragen 55%. Dies bedeutet, dass es im Laufe des Tages ein ausgeglichenes Maß an Feuchtigkeit in der Luft geben wird, das die warmen Temperaturen angenehm macht.

Wolkendecke und Regenwahrscheinlichkeit: Ein größtenteils sonniger Tag

Die Wolkendecke bleibt mit 12% sehr niedrig, was für einen größtenteils sonnigen Tag in Alcúdia sorgt. Es besteht jedoch eine Regenwahrscheinlichkeit von 40%. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit eines Schauers besteht, dürfte dieser, falls er auftritt, kurz und erfrischend sein.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Alcúdia und hoffen, dass Sie das hervorragende Wetter genießen können!