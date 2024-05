Es wird ein bewegter Tag in Cala Millor. Unsere Vorhersagen zeigen, dass die Temperaturen zwischen 15,98° C und 21,18° C liegen werden. Ein eher kühler Morgen beginnt mit 16,21° C, steigt jedoch auf den Höchststand von 21,18° C während des Tages. Gegen Abend erwarten noch angenehme milde 20,17° C und eine Nachttemperatur von 17,65° C.

Die Wahrnehmung der Temperatur

Bereiten Sie sich auf einen kühlen Morgen vor. Die gefühlte Temperatur wird bei 16° C liegen und auf 20,95° C während des Tages ansteigen. In den Abendstunden erreicht die gefühlte Temperatur 19,78° C, während sie in der Nacht auf 17,25° C sinkt.

Luftdruck und Feuchtigkeit

Für den Tag erwarten wir einen mittleren atmosphärischen Druck von 1013 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 61 %.

Wind und Himmel

Die Windgeschwindigkeit erreicht 5,36 m/s und kommt aus Richtung 31°. Windböen könnten bis zu 7,78 m/s erreichen. Die Bewölkung wird bei 21 % liegen.

Regnerischer Tag?

Die Wahrscheinlichkeit, dass es regnen wird, beträgt 95 %. Liebhaber des nassen Elements sollten sich mit ihren Regenschirmen vorbereiten!

Das war unser Wetterbericht für den 21. Mai 2024 in Cala Millor. Bleiben Sie trocken und kommen Sie sicher durch den Tag!