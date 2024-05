Ein detaillierter Blick auf die Wettervorhersage in Santanyí, Mallorca, bestätigt, dass wir uns auf überraschend mildes Wetter am 21. Mai freuen können.

Tagesübersicht

Die Mindesttemperatur für den Tag wird bei 17,26°C liegen und die Höchsttemperatur wird 23,01°C erreichen. Dabei wird es vormittags 17,39°C, tagsüber 22,95°C, am Nachmittag 21,86°C und in der Nacht 18,23°C sein. Die gefühlte Temperatur beträgt morgens 17,46°C, tagsüber 22,82°C, am Nachmittag 21,54°C und in der Nacht 18,15°C.

Weitere Wetterbedingungen

Der atmosphärische Druck beträgt 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 8,74 m/s aus Richtung 223º wehen, mit Böen, die 8,99 m/s erreichen können. Der Himmel wird meist klar sein, mit nur einer 12% Bewölkung und einer 35% Regenwahrscheinlichkeit.

Zusammenfassung

Wir können also einen ruhigen und milden Tag in Santanyí erwarten, perfekt zum Genießen der natürlichen Schönheit Mallorcas. Denken Sie daran, sich entsprechend zu kleiden und viel Wasser zu trinken, um den Tag in vollen Zügen genießen zu können. Bleiben Sie auf dem Laufenden für weitere Wetteraktualisierungen.