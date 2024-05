Im Mai an der wunderschönen Küste von Santa Ponsa zu sein, ist ein wahres Vergnügen. Mit dem erfrischenden Wind von der See und den strahlenden Sonnenstrahlen, die durch die leichten Wolken hindurchbrechen, ist das Wetter hier ideal für alle Liebhaber des mediterranen Klimas. Und genau das erwartet uns am 21. Mai 2024.

Temperatur: Mildes Klima für den perfekten Urlaub

Der Tag beginnt mit einer angenehmen Morgentemperatur von 18.04ºC, ideal für einen Spaziergang am Strand oder einen frühen Kaffee in einem der vielen Freiluftcafés. Die Tageshöchsttemperatur erreicht 22.09ºC, was uns ein optimales Klima für jede Art von Aktivität bietet, ob es nun ein Ausflug in die Stadt, ein Bad im Meer oder ein ruhiger Tag auf dem Golfplatz ist. Am Abend kühlt es sich leicht ab, und wir gehen in die Nacht mit einer angenehmen Temperatur von 18.96ºC und einer Sensationstemperatur von 18.92ºC.

Atmosphärische Bedingungen: Leichter Wind und vorherrschende Sonne

Bei einem Atmosphärendruck von 1013 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 57% wird der Tag weder zu drückend noch zu trocken sein. Der leichte Wind mit einer Geschwindigkeit von 4.56 m/s und Böen, die bis zu 6.47 m/s erreichen können, tragen zur allgemeinen Erfrischung bei. Trotz einer Wolkenbedeckung von 11%, haben wir eine guten Chance, die Sonne in Ihrer vollen Pracht zu genießen. Die Regenwahrscheinlichkeit für den Tag beträgt 40%, was bedeutet, dass es wahrscheinlich bleiben wird, es sei denn, es gibt eine unerwartete Wende. Fassen wir zusammen: Der 21. Mai 2024 kündigt sich in Santa Ponsa als ein Tag an, der sowohl bei Bewohnern als auch bei Besuchern auf große Begeisterung stoßen wird. Genießen Sie diesen schönen Tag in vollen Zügen!

Überblick über die Wetterprognose für den 21. Mai 2024 in Santa Ponsa