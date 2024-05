Obgleich das Quecksilber im Thermometer auf Mallorca in den vergangenen Tagen langsam aber stetig höher geklettert ist, lacht die Sonne nicht überall. Im Norden und Nordosten der Insel wurde die vom staatlichen Wetterdienst Aemet ausgerufene Warnstufe gelb – mit Regen und Gewitter mit Sturmböen sollen möglich sein – bis Dienstagabend aufrecht erhalten.

Für Dienstag wurde zumindest für Palma eine Höchsttemperatur von 25 Grad vorausgesagt. Bis zum Abend lösen sich die Wolken weitgehend auf. In Andratx hingegen wurde kein Niederschlag vorausgesagt. Es kann bei leichter Bewölkung bis zu 24 Grad warm werden. Gemäß Aemet sieht es im Norden anders aus. Denn bei mit Wolken verhangenem Himmel waren Niederschläge bis zu 20 Liter pro Stunde und Quadratmeter angekündigt. Auch in Sóller war die Gewitterwahrscheinlichkeit mit 90 Prozent sehr hoch.

Am Mittwoch soll es keine großen Veränderungen geben. Für weite Teilen der Insel wurden leichte Schauer angekündigt, gegen Abend hin soll es vielerorts aber wieder freundlicher mit mehr Sonnenschein werden. Die Wetterwarnstufen wurden alle aufgehoben.

Im Norden der Insel, vor allem in Alcúdia, soll am Donnerstag die Sonne wieder stärker die Gemüter erfreuen. Mit 26 Grad werden die Temperaturen auch in Sóller milder. Waren die Aussichten auf Sonnenschein in Santanyí am Dienstag und Mittwoch gering gewesen, soll sich ab Donnerstag auch dort Himmel aufklären.