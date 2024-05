Die malerische Stadt Alcúdia auf der wunderschönen Insel Mallorca wird am 22. Mai 2024 eine erfreuliche Tageshöchsttemperatur von 22,94 °C und eine Mindesttemperatur von 18 °C erleben.

Morgenschnupfen, Nachmittagshitze: Ein Gleichgewicht der Temperaturen

Mit einer Morgentemperatur von 18-Grad Celsius, die sich voraussichtlich auf 22,52 °C am Tag erhöht, bietet der Tag in Alcúdia einen angenehmen Ausgleich von Kühle und Wärme. Die Nachmittagstemperatur wird bei angenehmen 21,3 °C erwartet, bevor sie auf 19,03 °C in der Nacht fällt. Die gefühlten Temperaturen liegen bei angenehmen 17,61 °C am Morgen, 22,16 °C am Tag, 21,03 °C am Nachmittag, und abschließend 18,76 °C in der Nacht.

Das Klima: Feuchtigkeit, Druck und ein leichter Wind

Die Humidität in Alcúdia beträgt für den 22. Mai 51% mit einem atmosphärischen Druck von 1016 hPa. Die Windgeschwindigkeit wird mit 5,22 m/s aus Richtung 30° und Windböen von 3,45 m/s prognostiziert. Eine Wolkenbedeckung von 40% lässt auch einige Wolken durchblicken.

Eine leichte Chance auf Regen: Mallorquinisches Maiwetter

Die Wahrscheinlichkeit für Niederschläge beträgt moderate 25%. So bleibt genügend Raum für eine breite Palette von Indoor- und Outdoor-Aktivitäten. Diese Prognose verspricht insgesamt ein bequemes und unbeschwertes Wettererlebnis in Alcúdia am 22. Mai 2024.