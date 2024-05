In der malerischen Gemeinde Port d'Andratx auf der Insel Mallorca werden wir am 22. Mai 2024 bezaubernde Wetterbedingungen erleben. Wie eine Tänzerin, die in der Morgendämmerung erwacht, verspricht der Himmel eine harmonische Mischung aus Sonne und Wolken.

Temperatur und Witterungsbedingungen

Zu Beginn des Tages erwarten wir eine angenehme Temperatur von 19,38ºC, die bis zum Mittag auf 20,87ºC ansteigen wird. Es wird jedoch mit der sensación térmica immer leichter: 19,25ºC am Morgen und 20,68ºC am Mittag. Mit der Fortsetzung des Tages wird die Temperatur leicht auf 21,08ºC am Nachmittag und dann auf 20,19ºC am Abend absinken, mit einer ebenso leichten Senkung der gefühlten Temperatur auf 20,84ºC bzw. 20,07ºC

Luftdruck und Feuchtigkeit

Die atmosphärische Druck wird erwartungsgemäß stabil bleiben und 1017 hPa erreichen, während die Luftfeuchtigkeit eher mäßig mit 64% liegt. Dies zeigt, dass der Tag weder zu feucht noch zu trocken werden soll.

Wind- und Wolkenbedingungen

Der Wind weht mäßig mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4,16 m/s aus 325º und Windböen von bis zu 3,67 m/s. Dies sollte für eine leichte Brise sorgen, die sich angenehm anfühlt und das Wetter des Tages ergänzt. Was die Wolken betrifft, so ist ein teilweise bewölkter Himmel mit einer Wolkenbedeckung von 6% zu erwarten, was einen ziemlich klaren Himmel bedeutet.

Niederschlagswahrscheinlichkeit

Zum Abschluss unserer Wettervorhersage bleibt das Risiko von Regenfällen mit einer Wahrscheinlichkeit von 60%. Es besteht also eine gute Chance, dass wir gelegentlich von Regenfällen überrascht werden.

Alles in allem sollte der Tag in Port d'Andratx am 22. Mai 2024 ein gemischtes Wettererlebnis mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und möglichen Regenfällen bieten.