Ein sonniger Tag mit mäßiger Wahrscheinlichkeit für Regen erwartet Sie in Santanyí. Hier ist Ihre detaillierte Wettervorhersage.

Temperatur

Die erwarteten Temperaturen für diesen Tag reichen von einer Tiefsttemperatur von 17,25°C bis zu einer Höchsttemperatur von 23,07°C. Die genauen Temperaturen für den Morgen, den Tag, den Abend und die Nacht sind 17,68°C, 22,37°C, 21,89°C und 18,22°C entsprechend. Die gefühlten Temperaturen werden ähnlich sein, mit 17,59°C am Morgen, 22,2°C während des Tages, 21,7°C am Abend und 18,16°C in den späten Nachtstunden.

Andere Wetterbedingungen

Die Atmosphäre wird einen Druck von 1017 hPa und eine relative Feuchtigkeit von 59% haben. Ein mäßiger Wind aus Richtung 219º wird erwartet, mit einer Geschwindigkeit von 7,71 m/s und Böen bis zu 7,16 m/s. Trotz einer Nubosität von nur 14% gibt es eine Regenwahrscheinlichkeit von 58%.

Insgesamt erwartet Santanyí einen größtenteils sonnigen Tag mit mäßiger Regenwahrscheinlichkeit. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Tag entsprechend planen, um das Beste aus dem Wetter in Santanyí zu machen.