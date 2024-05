Wenn Sie eine kleine Auszeit suchen, um die besten Orte in Mallorca zu erkunden, sollte das Wetter kein Hindernis sein. Der wunderschöne Ferienort Santa Ponsa erwartet Sie mit angenehmen Temperaturen und einer erfrischenden Brise. Hier ist der detaillierte Überblick über das Wetter für den 22.05.2024.

Hochwertige Prognose nur für Sie

Angenehmes Klima für Ihren Komfort

Genießen Sie einen umwerfenden Frühlingsmorgen in Santa Ponsa mit einer angedeuteten Minimaltemperatur von 18.03ºC und einem Maximum von 22.77ºC. Beginnen Sie Ihren Tag mit einer Temperatur von rund 18.23ºC. Bis zum Abend erreichen wir 22.15ºC, bevor die Sonne für die Nacht untergeht und die Temperaturen sich auf komfortable 19.2ºC abkühlen. Nicht nur das, die gefühlte Temperatur liegt am Morgen bei 18.07ºC, am Tag bei 21.87ºC, am Nachmittag bei 21.8ºC und am Abend kühlt sie auf 18.98ºC ab.

Bereit für ein frisches Urlaubserlebnis

Erleben Sie eine beruhigende Brise aus 292º Richtung mit einer Windgeschwindigkeit von 3.92 m/s und Windböen von bis zu 3.74 m/s. Die Trockenheit der Atmosphäre liegt bei komfortablen 56% Feuchtigkeit, was ein sorgenfreies Erlebnis für Strand- und Freizeitaktivitäten garantiert. Die Bedeckung der Wolken beträgt 7%, was eine atemberaubende Aussicht bietet und perfekte Bedingungen für Erkundungen. Es besteht jedoch eine 94%ige Wahrscheinlichkeit für Regenschauer durch den Tag, also behalten Sie Ihre Regenschirme oder zeigen Sie Ihre Regentänze.

Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden für weitere Wetter-Updates und genießen Sie Ihren Tag im wunderschönen Santa Ponsa.