Der 23. Mai 2024 wird in Cala Rajada, dem begeisternden Urlaubsziel auf Mallorca, von einer entspannten Atmosphäre geprägt sein. Die Temperaturen liegen angenehm zwischen 17.32°C und 20.36°C.

Tagesabschnittsbedingte Temperaturvariationen zur besseren Planung Ihres Tages

Bevorzugen Sie die warmen Morgenstunden? Die Temperatur wird etwa 17.77°C betragen, mit einer gefühlten Temperatur von 17.46°C. Neigen Sie eher dazu, den Tag aktiv zu gestalten? Die Höchsttemperatur des Tages erreicht um die 19.95°C, mit einer Wohlfühltemperatur von ca. 19.78°C. Der Abend kühlt sich leicht auf 19.7°C ab, die gefühlte Temperatur liegt bei 19.66°C. Und wenn der Himmel dunkel wird, geht die Temperatur auf etwa 18.66°C zurück, mit einem durchschnittlichen Gefühl von 18.72°C.

Weitere wichtige Wetterinformationen, die Ihren Tag beeinflussen können

Nicht zu vergessen ist die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit von 68%, die zur Erfrischung der Luft in Cala Rajada beiträgt, sowie ein gemäßigter Wind von 5.71 m/s aus Richtung 105º, der für eine sanfte Brise sorgt und gelegentlich mit Böen bei etwa 6.21 m/s auffrischen kann. Die Atmosphärendruck liegt bei 1018 hPa und sorgt für verbesserte Atembedingungen. Die Wolkendecke beträgt 46%, was für einen angenehm bedeckten Himmel sorgt, aber die gute Nachricht ist: Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%! Also ein fast perfekter Tag, um das Beste aus Ihrem Aufenthalt in Cala Rajada zu machen.