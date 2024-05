Die Bewohner und Besucher von Santa Ponsa können sich morgen auf Wetterbedingungen freuen, die perfekt für einen milden Tag am Strand sind. Die Temperaturen werden voraussichtlich zwischen 17.66ºC und 23.96ºC liegen, gemessen im kühlen Schatten.

An verschiedenen Teilen des Tages werden die Temperaturen variieren. Vormittags erwartet man 18.4ºC, während des Tages 23.32ºC, am Nachmittag 22.11ºC und am Abend 18.58ºC. Die wahrgenommenen Temperaturen liegen bei ca. 18.1ºC am Morgen, 23.2ºC mittags, 21.97ºC am Nachmittag und 18.32ºC in der Nacht.

Die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 57% liegen, mit einem atmosphärischen Druck von etwa 1015 hPa.

Wind und Regen sorgen für Abkühlung

Eine frische Brise von etwa 6.8 m/s wird aus Richtung 84º kommen, mit Böen von 8.92 m/s. Die Bewölkung wird bei etwa 100% liegen, das bedeutet, dass der Himmel hauptsächlich bedeckt sein wird. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 63%.

Ob Sie nun entscheiden, die malerischen Straßen von Santa Ponsa zu erkunden oder einen ruhigen Tag am Strand zu verbringen, vergessen Sie nicht, einen Regenschirm mitzunehmen. Das wunderbare Wetter von Mallorca erwartet Sie voller Überraschungen!