Die Vorhersage unserer Meteorologen:

Die erwartete Mindesttemperatur wird 16.89ºC sein und die höchste Temperatur wird 23.96ºC. Der Morgen wird uns 17.24ºC bringen, während der Tag 23.16ºC warm sein wird. Am Nachmittag wird die Temperatur auf 21.66ºC sinken und in der Nacht wird sie bei 17.8ºC liegen.

Die gefühlte Temperatur wird am Morgen 17.11ºC, am Tag 23.07ºC, am Nachmittag 21.58ºC und in der Nacht 17.93ºC sein. Die Luft wird einen Druck von 1018 hPa und eine Feuchtigkeit von 59% aufweisen.

Wind und Regen - Wie wird das Wetter?

Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.58 m/s aus Richtung 219º wehen und Böen von bis zu 6.34 m/s erreichen. Die Bewölkung wird 35% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit wird bei 0% liegen.

Bitte bleiben Sie mit uns in Kontakt für weitere Updates und Wetteränderungen in der Region. Wir sind Ihr verlässlicher Partner für Wetterinformationen in Palma.