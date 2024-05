Der prachtvolle Badeort Cala Rajada wird am 25. Mai 2024 von einem milden Frühlingsklima umarmt. Unsere Wetterdaten besagen, dass die Mindest- und Höchsttemperatur an diesem Tag 18.15ºC bzw. 21.02ºC betragen wird. Besonders am Morgen können Sie sich auf angenehme 18.25ºC freuen, während die Temperatur im Laufe des Tages bis auf 19.85ºC klettert und nachmittags bei rund 20.8ºC liegt. Am Abend wird das Thermometer auf etwa 18.71ºC fallen.

Sinn für Feinheiten: Gefühlte Temperaturen und Wetterbedingungen

Unsere Experten legen großen Wert auf Ihr individuelles Erleben des Wetters. Deshalb teilen wir mit Ihnen die gefühlten Temperaturen: Am Morgen etwa 18.19ºC, am Tag wird sie dann auf 19.74ºC steigen, gefolgt von 20.76ºC am Nachmittag und letztendlich 18.78ºC in der Nacht. Was die Wetterbedingungen betrifft, erwartet uns eine moderate Luftfeuchtigkeit von 71% bei einem atmosphärischen Druck von 1018 hPa.

Kraft und Leichtigkeit: Wind und Bewölkung

Der Wind, ein natürlicher Begleiter Mallorcas, wird uns am 25. Mai mit einer sanften Brise von 6.14 m/s aus Richtung 149º erfreuen und in Böen bis zu 6.36 m/s erreichen. Die Bewölkung wird dabei eher spärlich sein und etwa 27% des Himmels bedecken. Und wer sich um das Thema Regen sorgt - die Aussicht bleibt klar. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%.

Bereiten Sie sich auf diesen Tag vor, lassen Sie uns die strahlende Sonne von Cala Rajada genießen und vergessen Sie nicht, die natürliche Schönheit der Insel in all ihrer Pracht zu bewundern.