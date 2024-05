Das Wetter auf der schönen Insel Mallorca macht seinem Ruf wieder einmal alle Ehre. An diesem Tag erwartet uns in Port d'Andratx ein angenehm warmer und trockener Tag.

Gemäßigte Temperaturen und kein Regen

Die Temperaturen liegen zwischen 19.02°C und 21.4°C, mit einem angenehmen, konstanten Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 3.79 m/s aus 96° weht. Windböen können Geschwindigkeiten von bis zu 4.82 m/s erreichen. Die Bewölkung wird etwa 46% betragen, aber die Regenwahrscheinlichkeit ist 0%, also kein Grund, den Regenschirm einzupacken.

Morgens, tagsüber und abends angenehme Temperaturen

Der Tag beginnt mit einer Temperatur von etwa 19.59°C am Morgen, steigt auf 21.22°C während des Tages und bleibt bis zum Abend auf 21.13°C. Nachts kühlt es sich dann auf angenehme 19.87°C ab. Die gefühlten Temperaturen liegen jedoch etwas höher, mit 19.59°C am Morgen, 21.25°C tagsüber, 21.15°C am Nachmittag und 20°C in der Nacht.

Perfektes Wetter für Outdoor-Aktivitäten

Mit einer Luftfeuchtigkeit von 71% und einem Druck von 1018 hPa ist das Wetter ideal für Outdoor-Aktivitäten aller Art. Ob Sie nun einen Spaziergang entlang des Hafens machen, durch die engen Gassen der Altstadt schlendern oder in einem der vielen ausgezeichneten Restaurants der Stadt speisen möchten ‐ der Tag wird sicherlich angenehm verlaufen.