Das Wetter in Santanyí, an diesem schönen Maitag verspricht ideale Bedingungen für alle, die den Frühling auf Mallorca genießen möchten. Mit Temperaturen, die sowohl mild als auch angenehm sind.

Temperaturvorhersage: 17.72ºC Mindesttemperatur 23.46ºC Höchsttemperatur

Bei Tagesanbruch wird eine frische Temperatur von 18.03ºC erwartet, die sich im Laufe des Tages auf 22.98ºC erwärmt. In den Abendstunden liegen die Temperaturen bei durchschnittlich 22.14ºC, während sie in der Nacht auf 19.17ºC absinken.

Es sollte beachtet werden, dass die gefühlte Temperatur trotz der erwarteten Temperaturen bei 18.08ºC in der Früh, 22.95ºC am Tag, 22.13ºC am Abend und 19.31ºC in der Nacht liegen wird.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck wird bei hohen 1019 hPa liegen, während die relative Feuchtigkeit bei 62% liegen wird, was zu einem angenehmen Klimagefühl beiträgt.

Der Wind wird aus Richtung 129º mit einer Geschwindigkeit von 4.72 m/s wehen und Böen von bis zu 5.45 m/s erreichen.

Wolkendecke und Niederschlagswahrscheinlichkeit

Die Wolkendecke wird nur 7% betragen, was klar darauf hinweist, dass sich ein klarer, fast wolkenloser Himmel über Santanyí ausbreiten wird. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0% sehr gering, sodass uns ein trockener und sonnenverwöhnter Maitag bevorsteht.

Also genießen Sie die Sonne, das angenehme Klima und die wunderschöne Insel Mallorca in vollen Zügen!