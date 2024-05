Wir starten den Tag in Cala Millor mit einer frischen Temperatur von 18.24°C am Morgen. Die Temperatur wird im Laufe des Tages auf bis zu 20.22°C steigen. Am Nachmittag erwartet uns eine angenehme Temperatur von 19.71°C und sie sinkt nach Sonnenuntergang auf 18.51°C ab.

Die gefühlte Temperatur unterscheidet sich kaum von den tatsächlichen Werten, sie liegt morgens bei 18°C, tagsüber bei 19.86°C, nachmittags bei 19.3°C und abends bei 18.17°C.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck beträgt morgen 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei etwa 60%. Das sorgt für ein angenehmes Gefühl auf der Haut. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8.7 m/s aus einer Richtung von 35° und kann in Böen bis zu 10.76 m/s erreichen.

Die Niederschlagsprognose

Trotz einer Bewölkung von 80% beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 0%. Also, keine Sorge - der Regenschirm kann zu Hause bleiben!