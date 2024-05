Das Wetter in Cala Rajada wird am 28. Mai 2024 für Einwohner und Besucher insbesondere von Interesse sein. Die folgenden prognostizierten Daten liefern Einblicke in das erwartete Wetter:

Temperatur Die Mindest- und Höchsttemperaturen werden sich zwischen 18,73ºC und 19,88ºC bewegen. Die erwarteten Temperaturen zu diverse Tageszeiten sind: morgens, 18,87ºC; tagsüber, 19,71ºC; nachmittags, 19,41ºC; und nächtens, 18,88ºC. Gefühlte Temperatur Die gefühlten Temperaturen in Cala Rajada werden den Tag über ebenfalls variieren, wobei sie morgens bei 18,67ºC, tagsüber bei 19,41ºC, nachmittags bei 19,05ºC und nachts bei 18,55ºC liegen werden. Andere atmosphärische Bedingungen Der atmosphärische Druck wird bei 1020 hPa liegen und die Feuchtigkeit wird 64% betragen. Wind und Niederschlag Der Wind wird aus der Richtung 39º mit einer Geschwindigkeit von 9,21 m/s und Böen bis zu 10,69 m/s wehen. Die Bewölkung liegt bei 89%, wobei die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% bleibt. Im Großen und Ganzen bleibt das Wetter in Cala Rajada also relativ ruhig mit angenehmen Temperaturen und keinem erwarteten Niederschlag, aber es wird windig sein.